В Волжском концерт Димы Билана собрал 71 тысячу человек

Общество 29.07.2019 09:17
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29.07.2019 09:17
В гала-концерте, посвященном 65-летию со дня образования Волжского, который накануне прошел на площади Ленина, приняли участие 71 тысяча горожан и гостей города. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Многие приехали из Волгограда и других районов области специально, чтобы увидеть звезду. Ранее в администрации Волжского заявляли, что ожидается не менее 30 тысяч человек. Для обеспечения охраны общественного порядка в местах проведения мероприятий было задействовано 300 сотрудников ОВД, 40 сотрудников ОМВД России по Быковскому, Дубовскому, Ленинскому и Николаевскому районам, 10 представителей казачества, 15 сотрудников частных охранных агентств, 400 военнослужащих в/ч 73420 МО РФ, Росгвардии. Мероприятия прошли без происшествий.
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