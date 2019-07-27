



Известная певица Лариса Долина сегодня дважды выступила перед волжанами на юбилейных мероприятиях, посвященных 65-летию города. Как сообщает ИА «Высота 102», первый концерт прошел в ДК «Октябрь», который недавно капитально отремонтировали перед юбилеем. Сюда пригласили первостроителей, представителей общественных организаций, предприятий и других горожан. Поздравить с праздником жителей Волжского приехал и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров со своими заместителями. Он вручил почетные грамоты и благодарности главы региона учителям, врачам, рабочим волжских заводов, руководителям благотворительных и строительных организаций за достигнутые успехи в работе и общественной деятельности. Для гостей выступили творческие коллективы города, но гвоздем вечера стал концерт Ларисы Долиной, которая исполнила свои хиты. Певица призналась, что она является почти ровесницей Волжского - скоро ей стукнет 65. Впрочем, не скажешь – Лариса Долина продемонстрировала не только по-прежнему великолепный голос, но и прекрасную форму. А ее знаменитый хит "Погода в доме" пел весь зал.









Сегодня же Лариса Долина выступила и на открытой площадке – в парке «ВГС». Горожан привозили на концерт бесплатные автобусы с табличками «На Долину». В парке поздравил волжан с праздником мэр Волжского Игорь Воронин. Сюда пришли тысячи волжан и многим не удалось даже приблизиться к сцене. Зато все могли услышать Ларису Долину. Выступление певицы прошло под шквал аплодисментов публики. Завтра на площади Ленина для волжан споет и Дима Билан. А закончатся праздничные мероприятия фейерверком.









Напомним, выступление Ларисы Долиной обошлось бюджету области и города почти в 2,7 миллиона рублей, а концерт Димы Билана будет стоить более 5 миллионов рублей.



