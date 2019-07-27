Общество

«Скоро 65? А не скажешь»: Лариса Долина два раза зажгла на юбилее Волжского

Общество 27.07.2019 20:52
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27.07.2019 20:52


Известная певица Лариса Долина сегодня дважды выступила перед волжанами на юбилейных мероприятиях, посвященных 65-летию города. Как сообщает ИА «Высота 102», первый концерт прошел в ДК «Октябрь», который недавно капитально отремонтировали перед юбилеем. Сюда  пригласили первостроителей, представителей общественных организаций, предприятий и других горожан. Поздравить с праздником жителей Волжского приехал и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров со своими заместителями. Он вручил почетные грамоты и благодарности главы региона учителям, врачам, рабочим волжских заводов, руководителям благотворительных и строительных организаций за достигнутые успехи в работе и общественной деятельности. Для гостей выступили творческие коллективы города, но гвоздем вечера стал концерт Ларисы Долиной, которая исполнила свои хиты. Певица призналась, что она является почти ровесницей Волжского - скоро ей стукнет  65. Впрочем, не скажешь – Лариса Долина продемонстрировала не только по-прежнему великолепный голос, но и прекрасную форму. А ее знаменитый хит "Погода в доме" пел весь зал. 


Сегодня же Лариса Долина выступила и на открытой площадке – в парке «ВГС». Горожан привозили на концерт бесплатные автобусы с табличками «На Долину». В парке поздравил волжан с праздником мэр Волжского Игорь Воронин. Сюда пришли тысячи волжан и многим не удалось даже приблизиться к сцене. Зато все могли  услышать Ларису Долину. Выступление певицы прошло под шквал аплодисментов публики. Завтра на площади Ленина для волжан споет и Дима Билан. А закончатся праздничные мероприятия фейерверком. 


Напомним, выступление Ларисы Долиной обошлось бюджету области и города почти в 2,7 миллиона рублей, а концерт Димы Билана будет стоить более 5 миллионов рублей. 

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