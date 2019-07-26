В Волгограде у главы стройфирмы арестовали имущество за неуплату налогов

Расследования 26.07.2019 15:56
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26.07.2019 15:56
Руководитель строительной фирмы предстанет перед судом в Волгограде за неуплату налогов на сумму более 10 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение по этому делу, бизнесмен свою вину полностью признал.
По версии следствия, в 2016 году он уклонился от уплаты налогов путем включения в декларации заведомо ложных сведений о привлечении для выполнения работ по благоустройству прилегающей территории крупного торгового центра фирмы, которая фактически не осуществляла предпринимательскую деятельность. Таким способом он недоплатил НДС в сумме более 10,4 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемого - автомобиль, земельный участок и незавершенный строительством дом.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Волгограда. По информации "Высоты 102", перед судом предстанет фактический руководитель ООО "Дормостстрой".
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