Под Волгоградом поймали более десятка иностранцев-нелегалов





Одиннадцать граждан Узбекистана задержаны в Светлоярском районе за нарушение миграционного законодательства. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном Главке МВД, на сельхозугодия района с проверкой нагрянули полицейские из сводного отряда, несущего службу на рубежном посту "Чапурниковский", сотрудники отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального Главка МВД, отдела МВД России по Светлоярскому району.





Было установлено, что 11 граждан среднеазиатских республик преступили российское миграционное законодательство: вели незаконную трудовую деятельность, а также нарушили правила режима пребывания (проживания) на территории России. В отношении нарушителей составлены административные материалы. В отношении одного гражданина Узбекистан судом принято решение о его депортации.

По результатам проверок также возбуждено 6 уголовных дел в отношении жителей района в связи выявленными фактами фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Рабочие проживали непосредственно в бараках на полях, в то время как согласно документам миграционного учета, получили регистрацию в домовладениях светлоярцев. Санкция ст. 322.3 УК РФ – "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.



