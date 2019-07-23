Общество

Грустное творчество жителя Волгограда взбодрило УК и жилинспекцию

Общество 23.07.2019 12:05
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23.07.2019 12:05


Небывалое оживление наблюдается сегодня у дома №149 на проспекте Ленина в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», после воскресной публикации информагентства  «Беспредел управляющей компании сподвиг жителя Волгограда на грустное творчество», измученные бездействием УК «МУК г. Волгограда» жители наконец-то увидели, что коммунальщики способны на определенную активность. 

Буквально на глазах изумленной публики что-то моется, красится и штукатурится. Волшебным образом оказались приварены крышки мусоропроводов и отремонтированы безнадежные лавочки. Приехала даже тяжелая техника и машины аварийных служб. 

Между тем, перечень претензий жителей дома к работе управляющей организации огромен. Это и плохой напор воды в некоторых квартирах, и невнятное отопление зимой, и дырявая придомовая дорога, и обитые ржавыми листами шахты лифтов. «С 2017 года я непрерывно веду борьбу с нашей УК, которая просто игнорирует свои обязанности. Ничего не убирается, нет освещения, крыша в катастрофическом состоянии, нет детской площадки, зимой в подъездах лежит снег. У нас очень много письменных жалоб, есть даже решение суда, но никакой реакции мы не видели», - говорит житель дома №149 Евгений Акимов. 

«В год наш дом оплачивает по строке «содержание и ремонт общедомового имущества» около 2-х с половиной миллиона рублей. Куда уходят эти деньги, непонятно. Чтобы добиться ремонта одного подъезда, пришлось идти в суд», - возмущаются жильцы. 

Сегодня с проверкой в дом № 149 на проспекте Ленина приехали представители жилищной инспекции Волгограда во главе с начальником Александром Богомоловым. До резонансной публикации жилинспекция не очень-то жаловала дом своим вниманием, хотя граждане утверждают, что обращались с заявлениями в надзорную структуру не раз. Все, что чиновники могут сделать в рамках своих полномочий - это зафиксировать выявленные нарушения, составить протокол, выдать предписание. Худшим вариантом развития событий для нерадивой УК, и то при определенных условиях, может стать лишение ее права обслуживать конкретный дом. 

Жители дома № 149 на проспекте Ленина настроены очень решительно. Люди говорят, что теперь не остановятся и будут бороться всеми законными способами за то, чтобы УК, работа которой оплачивается из карманов жильцов, выполняла свои обязанности в полной мере.

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