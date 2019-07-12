Общество

С Мамаева кургана в Волгограде вывезли неразорвавшуюся авиабомбу

Общество 12.07.2019 13:02
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12.07.2019 13:02


Авиабомбу времен Великой Отечественной войны вывезли сегодня с территории Мамаева кургана в Волгограде пиротехники Донского спасательного центра МЧС России. Об этом ИА Высота 102 рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Опасную находку обнаружили недавно на южном склоне главный высоты России. По предварительным данным, об “эхе войны” сообщил доцент кафедры географии и краеведения ВГСПУ, который проводил там практику вместе со студентами. Место опасной находки быстро оцепили. Угрозы она ни для кого не представляла. По словам специалистов, это осколочная бомба массой 25 килограммов. Сегодня в сопровождении экстренных служб ее доставили в безопасное место и уничтожили путем подрыва.

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