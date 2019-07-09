В Волгоградской области водолазы ищут пропавшего купальщика

Происшествия 09.07.2019 10:35
862 3
09.07.2019 10:35
Пропавшего во время купания мужчину ищут водолазы и правоохранители во Фроловском районе. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о. руководителя СО по Фроловскому району СУ СК России по Волгоградской области Михаил Ганабин, накануне 27-летний мужчина вместе с родственниками отдыхал на берегу пруда в поселке Лычак. По их словам, он решил искупаться и доплыл до середины пруда, там он нырнул и больше его не видели. По данному факту проводится проверка. Сейчас водолазы обследуют дно водоема. Однако нельзя исключать и того, что мужчина мог выбраться из воды незаметно.
Сотрудники МЧС, врачи и правоохранители напоминают о необходимости соблюдать всю возможную осторожность во время отдыха на воде. Купаться стоит только в знакомых и специально оборудованных для этого местах, не нырять там, где неизвестно дно и воздержаться от употребления горячительных напитков как до, так и после купания.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 17:13
19325 2
12.06.2019 11:15
30788 0
29.06.2019 11:48
24964 0
Ребенок и двое взрослых пострадали в огне под Волгоградом09.07.2019 11:11
Происшествия 09.07.2019 11:11
1565 Обсудить
В Волжском водитель внедорожника отправил в больницу младенца и мужчину09.07.2019 10:01
Происшествия 09.07.2019 10:01
641 Обсудить
Ночью в Волгограде разбойник с ножом пытался ограбить "Покупочку" (ВИДЕО)09.07.2019 09:25
Происшествия 09.07.2019 09:25
7497 5 Обсудить
В Волгограде сына подследственного генерала Музраева обвиняют в неповиновении сотруднику ФСБ08.07.2019 18:39
Происшествия 08.07.2019 18:39
8017 31 Обсудить
Двое грабителей в Волгоградской области заперли женщину, чтобы украсть овцу08.07.2019 14:53
Происшествия 08.07.2019 14:53
1088 1 Обсудить
Сбежавшие из спецшколы в Волгоградской области подростки угнали два автомобиля08.07.2019 12:55
Происшествия 08.07.2019 12:55
2435 1 Обсудить
В Волгограде «помиловали» двух воришек за кражу световых фигур08.07.2019 11:31
Происшествия 08.07.2019 11:31
678 2 Обсудить
В Урюпинске Волгоградской области не разъехались две иномарки, среди пострадавших ребенок08.07.2019 10:07
Происшествия 08.07.2019 10:07
1005 3 Обсудить
Три человека пострадали и более 100 эвакуированы из горящего общежития в Волгоградской области08.07.2019 08:28
Происшествия 08.07.2019 08:28
1521 2 Обсудить
В Волгоград эвакуировали ребенка с тяжелыми ожогами07.07.2019 21:45
Происшествия 07.07.2019 21:45
6241 0 Обсудить
В больнице №12 Краснооктябрьского района Волгограда из-за задымления проводки эвакуировали людей07.07.2019 11:34
Происшествия 07.07.2019 11:34
3507 0 Обсудить
Местный "кулибин" насмерть разбился на самодельном трицикле под Волгоградом07.07.2019 10:20
Происшествия 07.07.2019 10:20
2688 0 Обсудить
Неизвестный мотоциклист сбил коляску с младенцем в Волгоградской области07.07.2019 09:32
Происшествия 07.07.2019 09:32
1188 0 Обсудить
Полтора десятка человек эвакуировали ночью при пожаре в Волгоградской области, есть пострадавший06.07.2019 11:01
Происшествия 06.07.2019 11:01
2074 0 Обсудить
В Волжском девушка на "Daewoo Matiz" "сыграла в "бильярд" иномаркой06.07.2019 10:03
Происшествия 06.07.2019 10:03
1140 0 Обсудить
Реклама