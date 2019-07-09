В Волгоградской области водолазы ищут пропавшего купальщика





Пропавшего во время купания мужчину ищут водолазы и правоохранители во Фроловском районе. Как сообщил ИА “Высота 102” и.о. руководителя СО по Фроловскому району СУ СК России по Волгоградской области Михаил Ганабин, накануне 27-летний мужчина вместе с родственниками отдыхал на берегу пруда в поселке Лычак. По их словам, он решил искупаться и доплыл до середины пруда, там он нырнул и больше его не видели. По данному факту проводится проверка. Сейчас водолазы обследуют дно водоема. Однако нельзя исключать и того, что мужчина мог выбраться из воды незаметно.

Сотрудники МЧС, врачи и правоохранители напоминают о необходимости соблюдать всю возможную осторожность во время отдыха на воде. Купаться стоит только в знакомых и специально оборудованных для этого местах, не нырять там, где неизвестно дно и воздержаться от употребления горячительных напитков как до, так и после купания.



