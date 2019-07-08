



Оформить трудовые договоры со своими работниками заставили сотрудники прокуратуры владельцев нескольких точек общепита. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Центрального района при проверке нескольких точек общественного питания выявила восьмерых сотрудников: официантов, барменов, посудомоек, которые работали там неофициально. Работодатели пытались выдать их за стажеров, однако выяснилось, что эта “стажировка” изрядно затянулась - каждый из них работал на своем месте от полугода до полутора лет. Их руководству сотрудники надзорного ведомства внесли представления об устранении выявленных нарушений. Также организации оштрафованы на 50 тысяч рублей за уклонение от заключения трудового договора.

Сейчас по заключенным трудовым договорам за сотрудников произведены необходимые социальные и налоговые перечисления.