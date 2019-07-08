Волгоградский «Красный Октябрь» бьет рекорды по выплавке стали

Экономика 08.07.2019 14:13
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08.07.2019 14:13
Рекордный за последний год объем "нержавейки" выплавили на "Красном Октябре" в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, всего в июне было произведено более 21 тысячи тонн жидкой стали - почти на 3 тысячи тонн металла больше, чем было обозначено в планах. Всего в электросталеплавильном цехе №2 и цехе фасонного литья в минувшем месяце выплавили на 15% больше жидкой стали, чем в мае текущего года.
Кроме того, в июне ЭСПЦ-2 и ЦФЛ совместно дали 4380 тонн дорогостоящей никельсодержащей нержавеющей стали. Отмечается, что наращивать объем производства никелевой "нержавейки" на "Красном Октябре" начали с января. Скачок производства произошел в мае: тогда за месяц на "Красном Октябре" изготовили почти 2,3 тысячи тонн металла. Практически такой же объем никельсодержащей стали в последний раз выплавили более года тому назад, до остановки работы ЭСПЦ-2 и демонтажа кровли в этом цехе.
Рост объема производства обусловлен увеличением числа заказов и расширением возможностей для их выполнения. Так, в конце мая начала работать отремонтированная дуговая сталеплавильная печь №5 в ЭСПЦ-2. А в ЦФЛ было налажено производство дорогостоящих марок стали небольшими партиями наряду с изготовлением чугунных изложниц. Перейти к подобной схеме работы удалось благодаря установке дополнительной оснастки заливочных форм чугуна и усовершенствованию графика рабочего процесса.
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