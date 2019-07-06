В Волгоградской области растет зона особого противопожарного режима

Особый противопожарный режим действует на сегодняшний день в более чем полусотне населенных пунктов региона. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, они расположены в 10 муниципальных районах и 1 городском округе. Напомним, что в конце июня его ввели на территориях 26 сельских поселений 7 районов области. Вызвано это тем, что сохраняются высокие риски возникновения и развития крупных природных пожаров. Усугубляет ситуацию ветреная погода.

Во время действия особого противопожарного режима нельзя разводить костры и сжигать мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки, сухую траву, листву и камыш. Запрещено также проведение всех видов пожароопасных работ. Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности удваиваются. В частности, граждан могут наказать на сумму до 4 тысяч рублей, должностных лиц - до 30 тысяч рублей, предпринимателей, действующих без образования юрлица, - до 40 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф до 400 тысяч рублей.