В Волгоградской области растет зона особого противопожарного режима

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Общество 06.07.2019 12:38
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06.07.2019 12:38
Особый противопожарный режим действует на сегодняшний день в более чем полусотне населенных пунктов региона. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, они расположены в 10 муниципальных районах и 1 городском округе. Напомним, что в конце июня его ввели на территориях 26 сельских поселений 7 районов области. Вызвано это тем, что сохраняются высокие риски возникновения и развития крупных природных пожаров. Усугубляет ситуацию ветреная погода.
Во время действия особого противопожарного режима нельзя разводить костры и сжигать мусор, стерню, пожнивные и порубочные остатки, сухую траву, листву и камыш. Запрещено также проведение всех видов пожароопасных работ. Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности удваиваются. В частности, граждан могут наказать на сумму до 4 тысяч рублей, должностных лиц - до 30 тысяч рублей, предпринимателей, действующих без образования юрлица, - до 40 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф до 400 тысяч рублей.
На сегодня, 6 июля, особый противопожарный режим действует на территориях: Белопрудского, Ореховского и Сергиевского сельских поселений и городского поселения р.п.Даниловка Даниловского муниципального района; Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского района; Уметовского, Терновского, Петрунинского, Таловского, Мичуринского, Гусельского, Антиповского, Костаревского, Верхнедобринского, Лебяженского, Сестренского, Семеновского, Нижнедобринского, Чухонастовского, Усть-Грязнухинского, Саломатинского, Белогорского, Воднобуерачного сельских поселений и городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района; Чернореченского и Гришинского сельских поселений Киквидзенского муниципального района; Семиченского сельского поселения Котельниковского района; Краснянского сельского поселения Кумылженского муниципального района, Сидорской сельской территории городского округа - города Михайловки; Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского муниципального района; Зимняцкого сельского и Серафимовичского городского поселения Серафимовичского муниципального района; Старополтавского сельского поселения Старополтавского муниципального района, а также на всей территории Городищенского муниципального района Волгоградской области.
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