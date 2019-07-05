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Общество 05.07.2019 16:04
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05.07.2019 16:04
В ходе одной проверки соблюдения прав инвалидов прокуратура Волгоградской области выявила более 1000 нарушений. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, возбуждено свыше 60 административных дел, направлено около100 исков в суд и возбуждено три уголовных дела.
Один из злостных нарушителей закона - реготделение фонда социального страхования РФ. Как показала проверка, государственное учреждение не вовремя выдавало инвалидам средства реабилитации, волокитило заявления граждан о получении компенсации за самостоятельно приобретенные приспособления.
Данные нарушения выявлены в Даниловском, Алексеевском, Киквидзенском, Светлоярском, Среднеахтубинском районах, в Урюпинске, а также в Красноармейском и Краснооктябрьском районах Волгограда. Еще одно распространенное нарушение – отказ в выдаче бесплатных лекарств, в том числе детям-диабетикам.
Прокурорское представление также внесено в адрес руководителя Пенсионного Фонда России по Волгоградской области. Ведомство, как установили в надзорном органе, тормозило процесс перевода пенсионных накоплений граждан в негосударственные фонды. По результатам рассмотрения представления прокуратуры работа отделения ПФР скорректирована.
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