В Волгограде сносят незаконную автостоянку

Общество 05.07.2019 11:52
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05.07.2019 11:52
Специалисты районной коммунальной службы приступили к работам по демонтажу незаконно работающей автостоянки юго-восточнее дома №11 на улице Жолудева. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации города, автостоянка размещалась на двух земельных участках, при этом срок договора аренды одного из них истек еще в 2015 году, второго – в 2017 году. Власти официально уведомили собственников объекта о прекращении договорных отношений и о необходимости вернуть землю муниципалитету. Однако бывшие арендаторы не торопились прекращать свою деятельность и продолжали нелегально собирать деньги с автовладельцев, пуская на постой как легковой, так и грузовой транспорт. При этом никаких налоговых платежей в бюджет коммерсанты не вносили. Напомним, что рядом с данной автостоянкой какое-то время назад образовалась стихийная свалка. При обследовании данного места было установлено, что проезд к предполагаемому месту сброса отходов был возможен только с территории стоянки.
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