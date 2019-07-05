В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в Испании

Общество 04.07.2019 17:48
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04.07.2019 17:48
Компенсацию за несостоявшееся свадебное путешествие предстоит выплатить туркомпании жителю Волгограда. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, с иском к компании ООО “Регион Туризм” обратился мужчина, который рассказал, что купил в турфирме путевку на двоих в Испанию. За нее он заплатил более 75 тысяч рублей и 3 тысячи за помощь в оформлении визы. Однако, когда дело уже приближалось к отъезду, его супруге отказали в визе. Причиной стало “не предоставление обоснований цели и условий намеченного пребывания”. Волгоградец, поняв, что путешествие не удастся, стал добиваться расторжения договора с турфирмой и возврата денег. Однако туркомпания вернула только часть суммы.
Ранее Дзержинский районный суд, а позднее и облсуд поддержали истца. С туроператора взыскали оставшиеся деньги и обязали заплатить 8 тысяч рублей компенсации морального вреда и возместить расходы на адвоката. Также фирма оштрафована на 23 тысячи рублей.
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