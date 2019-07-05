Общество 03.07.2019 17:51
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03.07.2019 17:51
Заплатить более 100 тысяч рублей штрафа за устроенный в мировом суде “спектакль” и угрозу взорвать судью предстоит Герману Магомедову. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня судебная инстанция подтвердила вынесенное ранее решение суда Красноармейского района.
ЧП случилось в апреле прошлого года. Магомедов пришел в здание судебного участка и пригрозил убить судью. Затем он вошел в кабинет, где находились сотрудники аппарата суда, где начал наматывать принесенную проволоку вместо брючного ремня. При этом Магомедов заявил, что у него с собой тротил и он намерен устроить взрыв. При этом “террорист” требовал позвонить Президенту России и Дагестана, а также вызвать спецназ из Москвы. Буяна задержали полицейские. Ничего опасного при нем не нашли.
Причиной его поступка стало недовольство вынесенным ранее решением о штрафе и лишении водительских прав.
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