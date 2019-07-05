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ЕГЭ 2019: система видеонаблюдения «Ростелекома» отработала более 4,5 млн часов

Телеком 02.07.2019 15:49
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02.07.2019 15:49


Система «Ростелекома» обеспечила бесперебойную онлайн-трансляцию основного периода Единого государственного экзамена (ЕГЭ-2019), который проходил в Российской Федерации с 27 мая по 1 июля.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, охват видеонаблюдением составил 96% аудиторий, количество которых — около 51 тысячи. Свыше 100 тыс. камер отработали без сбоев. Всего система видео наблюдения осуществила 4 724 835 часов трансляций с видеокамер. В Волгоградской области было установлено 1192 программно-аппаратных комплексов.
Трансляция сигнала в течение всего основного этапа ЕГЭ велась на портале видеонаблюдения www.smotriege.ru. Контроль за проведением государственной аттестации осуществляли 2 993 федеральных и 4 967 региональных онлайн-наблюдателей.
Наблюдение происходило в том числе в московском ситуационном центре по мониторингу за ходом проведения ЕГЭ, технологическим партнером которого выступил «Ростелеком». Одновременно до 200 наблюдателей в режиме реального времени следили за ходом ЕГЭ, а также просматривали архив видеозаписей, который хранится на портале.
Специалисты «Ростелекома» осуществляли мониторинг функционирования программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDoS-атак. Во время проведения экзаменов был зафиксировано несколько DDoS-атак мощностью до 10 Гбит/с, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения.
«Мы зафиксировали ряд хакерских атак на портал видеонаблюдения, но попытки нарушить стабильность работы сайта ни к чему не привели. Специалисты «Ростелекома» быстро нейтрализовали кибератаки и сохранили работоспособность серверов. Могу с уверенностью сказать: наша система устойчива к подобного рода атакам. Однако компания продолжит совершенствовать защиту от внешних воздействий, чтобы в будущем свести к минимуму возможность DDoS, — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. — Оборудование «Ростелекома» в дни проведения ЕГЭ бесперебойно контролировало весь процесс сдачи экзаменов. Таким образом наша компания не только технологически участвует в ЕГЭ, но и вносит свой вклад в прозрачность и объективность самой процедуры проведения экзаменов». 
Для поддержки пользователей портала была организована бесплатная горячая линия в формате «8-800», на которую поступило свыше четырех тысяч звонков. Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило три секунды, среднее время разговора с оператором — 6 минут 26 секунд. По электронной почте поступило более 320 обращений, на запросы операторы отвечали в течение шести минут.
Государственные экзамены в основной период сдали около 750 тысяч человек. Система видеонаблюдения «Ростелекома» продолжит свою работу до окончания дополнительного периода — 20 сентября 2019 года.

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