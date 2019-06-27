Администрация Волгограда задолжала за «коммуналку» свыше 4 млн рублей





Долг за содержание, ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах Краснооктябрьского района и пени в сумме более 4,4 миллиона рублей должна выплатить администрация Волгограда по решению суда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. С иском обратилось ООО "Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района", которое обслуживало дома, где муниципальное образование в 2015-2017 годах являлось собственником жилых помещений. Это многоквартирные дома, расположенные по проспекту Металлургов (№№ 12, 22), проспекту Ленина (№№ 107,123,127,131,135,143,151,153,99), в районе улиц Ватутина, 14, Гуртьева, 5, Еременко (№№104,106,132,142а, 144), Кузнецова (№№44,48,51,53), Пельше,11, Тарифная (№№21,27), Титова (№№ 10,12,15,17,6), Хользунова (№№10, 12,12а,13,6,9,) Штеменко (33,36,42,9), Богунская (№№ 12, 9а), Таращанцев (№№ , 27, 30,55,9) и поселка Мирный, 46.

По данным арбитражного суда, в спорный период ООО "Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района" являлось управляющей организацией указанных многоквартирных домов. Однако договор на выполнение работ и оказание услуг по техническому обслуживанию и содержанию общего имущества в них сторонами не заключался. Удовлетворяя требования истца, суд исходил из того, что на основании части 4 статьи 162 ЖК РФ устанавливаются одинаковые условия договора управления многоквартирным домом для всех собственников помещений. И даже при отсутствии договора, как показывает судебная практика, собственник обязан участвовать в содержании общего имущества многоквартирного дома.

Из указанной суммы свыше 3,8 миллиона рублей составляет основной долг. Размер пени рассчитан в размере более 628 тысяч рублей. Сообщается, что решение обжаловалось ответчиком в апелляционной и кассационной инстанциях, признавших его законным и обоснованным.



