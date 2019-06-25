



К полутора годам колонии строгого режима приговорил Быковский районный суд местного жителя, пойманного пьяным за рулем. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 36-летнего мужчину задержали в октябре прошлого года. Пьяным он ехал по поселку Зеленый. Выяснилось, что этот случай у него не первый и раньше его уже привлекали к ответственности. Мужчина уже был судим за кражу и браконьерство. Также его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.