Общество 25.06.2019 15:59
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25.06.2019 15:59
К полутора годам колонии строгого режима приговорил Быковский районный суд местного жителя, пойманного пьяным за рулем. Как рассказала ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 36-летнего мужчину задержали в октябре прошлого года. Пьяным он ехал по поселку Зеленый. Выяснилось, что этот случай у него не первый и раньше его уже привлекали к ответственности. Мужчина уже был судим за кражу и браконьерство. Также его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
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