Экономика

Россельхозбанк снижает ставку по ипотеке на покупку жилого дома

Экономика 25.06.2019 08:59 Реклама
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25.06.2019 08:59


В Россельхозбанке стартует акция по ипотечному кредитованию «Дом мечты». Заемщики могут оформить ипотеку на приобретение жилого дома с земельным участком или просто земельного участка по специальной ставке от 10,5% годовых. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей и с использованием материнского капитала.
По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет. 
Акция действует до 31 августа 2019 года включительно. Подробности акции и условия ипотечных продуктов представлены  на сайте банка. 
Телефон: 8(8442)  96-23-20,  8 9047512770
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

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