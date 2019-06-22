Девочка-подросток из Волжского вернула деньги жертве мошенников

Общество 22.06.2019 09:55
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22.06.2019 09:55
Юная жительница Волжского помогла пожилой женщине не стать жертвой телефонных мошенников. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, 17-летняя волжанка подрабатывала курьером. Ее работодатель по телефону сказал, что необходимо забрать предоплату у пожилой клиентки, якобы заказавшей ортопедические подушки и матрацы. Сумма задатка составила 150 тысяч рублей. На следующий день студентка должна была перечислить деньги на карту своего начальника. Но на самом деле у пожилой женщины выманил деньги мошенник - он придумал, что ее брат якобы попал в аварию и ей надо заплатить, чтобы он не стал фигурантом уголовного дела.
Когда о произошедшем преступлении сообщили СМИ, юная волжанка поняла, что она и есть разыскиваемая девушка-курьер. Вместе с мамой она сразу пошла в отдел полиции. Сейчас сотрудники угрозыска ищут ее “работодателя”.
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