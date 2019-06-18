Телеком 18.06.2019 13:42
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18.06.2019 13:42
Ведущий оператор цифровых возможностей «МегаФон» запустил специальную платформу для поиска пропавших детей и взрослых с использованием технологии анализа «больших данных» — «МегаФон. Поиск». Сервис сокращает время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут. Только за время проведения пилота с АНО «Центр поиска пропавших людей» система помогла в поиске более 60 человек, сообщили ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Система «МегаФон. Поиск» с помощью больших данных анализирует круг людей, которые могли бы находится в момент пропажи человека и рассылает им сообщения с фотографией, приметами, возрастом.
«Система была разработана и протестирована совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте 2019 года», — рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян на Втором Всероссийском форуме добровольных поисково-спасательных отрядов, который сегодня стартовал в Московской области.
Пилотный проект с АНО «Центр поиска пропавших людей» прошел с 24 марта по 18 июня. Сообщения отправлялись лишь абонентам МегаФона, давшим согласие на получение информационных материалов при покупке сим-карты. Уже во время пилота первоначальные границы рассылки были расширены: помимо Московской области sms стали отправлять по всем регионам присутствия компании, а к информации о пропаже несовершеннолетних добавились сведения и о пожилых людях.
Среднее количество номеров, на которое производились рассылки в рамках одной кампании – 2000, минимальное количество – 33, а максимальное – 3209. Среднее время отработки алгоритма (от запроса на рассылку до факта самой рассылки) ~ 2 минуты. Всего за время проведения пилота наша система помогла в поиске более 60 человек.
«МегаФон.Поиск» — это новое слово в технологиях поиска, — говорит Олег Леонов, координатор ПСО «Лиза Алерт». — Это возможность быстро получать важные свидетельства от людей, которые с высокой вероятностью могли видеть человека. Мы очень признательны компании «МегаФон» за нужные и полезные разработки, которые помогают спасти жизнь пропавшему человеку».
«Ежегодно в России пропадает более 100 тыс. человек, из них около 30 000 детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска – время. Новый сервис «МегаФон.Поиск» позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших детей и предоставляет возможность максимально качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями, — говорит Геворк Вермишян. — Внедрение цифровых технологий для социальной сферы открывает новые возможности по предотвращению преступлений против несовершеннолетних и помогает спасению жизней пропавших людей, которые чаще всего не обладают силами или возможностью вернуться домой самостоятельно. Мы искренне рады, что система «МегаФон. Поиск» уже помогает искать пропавших с помощью рассылок, доказала свою эффективность и по каждой из них мы можем сказать: «Найден! Жив!». Это огромная работа, которую мы продолжим делать. Мы приветствуем инициативу создания экспертного совета при «Центре поиска пропавших людей» и гордимся тем, что входим в него с реальными проектами».
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