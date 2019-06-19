Откройте, судебный пристав: ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит совместные рейды по должникам за электроэнергию
Общество 19.06.2019 09:09
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19.06.2019 09:09
Откройте, судебный пристав! Именно с этих слов начался совместный рейд сотрудников ПАО «Волгоградэнергосбыт» с судебными приставами по квартирам должников за электроэнергию.
Такие рейды проводятся еженедельно – долги населения за электричество превышают сотни миллионов рублей. Сегодня, как сообщил ИА «Высота 102» ведущий специалист службы по работе с дебиторской задолженностью ПАО «Волгоградэнергосбыт» Артем Даллакян, в работе находится исполнительных документов о взыскании задолженности по оплате электроэнергии на общую сумму свыше 192 млн рублей в отношении должников - физических лиц.
Эффективность рейдов, по мнению энергетиков, высока. Как правило, они проходят ранним утром или вечером, когда велика вероятность застать хозяев дома. Вариантов несколько: если приставам повезет, и должник откроет дверь, ему предлагают оплатить долг. Отказ запускает новую процедуру — арест имущества.
Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».
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