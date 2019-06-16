Склон у "Волгоград Арены" не устоял под очередным ударом стихии (ВИДЕО)

Общество 16.06.2019 21:10
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16.06.2019 21:10
Кратковременный, но очень сильный ливень, прошедший сегодня в городе, снова испытал на прочность объекты ЧМ-2018. ИА “Высота 102” публикует видеозапись последствий размыва части склона у стадиона, о чем ранее сообщало информагентство. Потоки воды не только смыли часть каменной обсыпки склона у входа №5 стадиона, но и вынесли щебень и песок на рокадную дорогу. Вода залила ее почти до моста через Волгу. В некоторых местах она сделала невозможным проход пешеходов вдоль Нулевой продольной и затопила две остановки, находящиеся напротив ТРК “Европа Сити Молл”. Там было самое глубокое место лужи, протяженностью в несколько сотен метров. Глубина на пешеходном переходе между остановками доходила почти до колен. Разрушил дождевой поток и часть ливневок. Подробнее - в видеосюжете.
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