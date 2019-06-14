Мэр Волжского нашел нового зама среди депутатов

Общество 14.06.2019 15:56
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14.06.2019 15:56
Сегодня на должность заместителя главы Волжского назначен Сергей Аксёнов, который был депутатом гордумы и директором МУП «Водоканал Волжского». Сергей Николаевич будет курировать вопросы благоустройства и дорожного хозяйства, капитального строительства, а также деятельность отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.
Сергей Аксенов - секретарь политсовета Волжского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Сегодня по заявлению Сергея Николаевича городская дума прекратила его полномочия депутата. Ранее заместителем Игоря Воронина, отвечающим за эти направления, являлся Ганазфар Гулуев, однако он покинул эту должность. В МУП "Водоканал" Волжского и.о.директора назначен главный инженер Геннадий Маслиев.
Сергей Николаевич родился в Волжском в 1974 году. В 1997 году окончил Волгоградский Государственный Университет (ВолГУ) по специальности «Юриспруденция», в 2016 году прошел обучение по Президентской программе переподготовки управленческих кадров в Волгоградском Государственном Университете (ВолГУ).
Трудовую деятельность начал сразу после окончания университета. Будучи молодым специалистом, работал на крупных производственных предприятиях, в том числе на Волжском трубном заводе и на шинном заводе, возглавлял волгоградский филиал московского завода промышленного оборудования, был генеральным директором ОАО «Энерготехмаш». С 2014 года Сергей Николаевич руководил МУП «Водоканал». Сергей Аксёнов женат, воспитывает сына.
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