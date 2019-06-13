Общество

Кондиционеры в волгоградских автобусах мобильно чистят от тополиного пуха

Общество 13.06.2019 14:56
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13.06.2019 14:56


МУП «ВПАТП №7» организовало работу мобильной станции по прочистке и заправке систем кондиционирования, установленных в городских автобусах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, основу техстанции составляют компрессорная  установка и недавно приобретенное оборудование для заправки кондиционеров фреоном. Специалисты имеют возможность оперативно почистить забившиеся тополиным пухом системы охлаждения не только на территории автобусного парка, но и, например, непосредственно на маршруте – для проведения необходимых работ оснащенный оборудованием спецтранспорт выезжает на конечные остановки или в места запланированного расписанием отстоя общественного транспорта.
Для обслуживания охлаждающего оборудования и поддержания его в исправном состоянии в летний сезон на автотранспортных предприятиях предусмотрен специальный комплекс работ. Причем если в большинстве регионов очистка и наладка оборудования производится в начале сезона, а затем раз в два – три месяца, то из-за особенностей волгоградского климата  тотальную чистку кондиционеров специалисты проводят каждые 3 – 4 дня.  Чаще всего системы забиваются тополиным пухом, вследствие чего происходит перегрев оборудования и оно выходит из строя. Для регулярной очистки кондиционеров на базах предприятий  - МУП «ВПАТП № 7» и ООО «ВАП» - сформированы специальные бригады, которые работают исключительно в ночные смены, чтобы подготовить системы кондиционирования в автобусах перед их выходом на линии.  С появлением в МУП «ВПАТП№7» мобильной станции производить данные работы специалисты могут и в течение дня.
Между тем, волгоградцы жалуются, что в такую жару далеко не во всех автобусах работают кондиционеры. В администрации города поясняют: водитель включает  кондиционер, ориентируясь, как правило, на требования пассажиров. Следует учитывать и тот факт, что салон автобуса не является закрытым помещением и при каждом открывании дверей внутрь проникает горячий воздух, охлажденный, наоборот, устремляется наружу. Кондиционеры вынуждены постоянно работать на «максимальных оборотах», что также может стать причиной перегрева оборудования.  
 

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