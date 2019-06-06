Экономика

Практически 100% платежей корпоративных клиентов Сбербанка проводятся онлайн

Экономика 06.06.2019 13:37 Реклама
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06.06.2019 13:37


Сбербанк перевел 99,98% своих платежей в онлайн, и ими пользуется более 2,2 млн клиентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, на конец 2018 года совершено 420 млн платежей на сумму около 143 трлн рублей. За 5 месяцев 2019 года уже обработано порядка 170 млн платежей на сумму более 60 трлн рублей.
Скорость расчетов внутри Сбербанка увеличилась по сравнению с 2018 годом в 3 раза и в среднем составляет не более 1 минуты во всех 11 часовых поясах России. Проведение платежей в Сбербанке осуществляется в формате 23x7 (23 часа в сутки 7 дней в неделю), при этом доступность еще в середине прошлого года составляла 20x7 (20 часов в сутки 7 дней в неделю). Текущие показатели открывают новые вызовы, наша цель — мгновенные расчеты 24x7.
Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Количество онлайн-платежей и их доля продолжают постоянно расти. Во многом этому способствует появление новых удобных сервисов, которые экономят время клиента и позволяют выполнять множество операций без посещения офиса банка. Мы планируем и дальше работать в этом направлении и предлагать клиентам лучшие решения их бизнес-задач».
За последнее время в интернет-банке для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн» появился целый набор значимых обновлений.
Статус-трекер валютных платежей/переводов. 100% клиентов могут отслеживать валютные платежи на всех этапах их прохождения, в том числе в иностранных банках по всей цепочке участников расчетов, начиная от момента исполнения и заканчивая зачислением на счет контрагента. Новый сервис в режиме онлайн показывает статус платежа в иностранных банках, время, размер удержанной комиссии, курс конверсии (если применимо) и сумму перевода к зачислению контрагенту.
Отзыв платежа. Нажатием кнопки можно отозвать платеж в режиме онлайн. Это очень востребованная услуга, например, в тех случаях, когда пользователь понял, что совершил ошибку в платежном поручении. Время возврата составляет менее 1 минуты. Исключение — переводы внутри Сбербанка, они совершаются почти мгновенно, и для отзыва платежа необходимо уже связываться с контрагентом напрямую.
Уточнение реквизитов валютных платежей. Теперь запросы и переписка от банков-корреспондентов на уточнение реквизитов валютных платежей отражаются в Сбербанк Бизнес Онлайн. Клиент также может создать структурированное инициативное уточнение реквизитов или ответить на поступивший запрос от банка-корреспондента в два клика, заполнив поля, необходимые для изменения.
Заранее данный акцепт онлайн. Для клиентов стал доступен сервис оформления/отмены согласия на автоматическую оплату платежных требований от постоянных поставщиков и подрядчиков, не приходя в ВСП. Все, что для этого необходимо, — принять условия соответствующего соглашения в Сбербанк Бизнес Онлайн. Новый сервис позволяет удобно и оперативно управлять взаиморасчетами с контрагентами, повышать эффективность и скорость расчетов.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481. 




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