В Волгограде сняли с рейса две маршрутки с неисправными тормозами

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Общество 03.06.2019 12:47
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03.06.2019 12:47
Сразу два маршрутных микроавтобуса, вышедших в рейс с серьезными неисправностями, обнаружили сотрудники ГИБДД в Красноармейском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Рейд по контролю за соблюдением правил дорожного движения прошел в конце минувшей недели. Стражи порядка проверяли техническое состояние автобусов и маршруток и личный автотранспорт. У двух маршруток были неисправны тормоза и их эвакуировали на штрафстоянку. Подобная поломка может легко привести к ДТП. В пяти маршрутных автобусах не было тахографов, которые позволяют контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей.
Всего же время рейда составлено 35 административных материалов, в том числе за чрезмерную тонировку, отсутствие документов и другие нарушения.
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