В центре Волгограда остановили трамваи из-за подозрительной находки





Движение скоростных трамваев остановили сегодня вечером в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в “МЭТ”, причиной этого стало обнаружение подозрительного предмета у остановки ЦПКиО. Вагоновожатый сразу же сообщил о находке диспетчеру, затем информацию передали правоохранительным органам. По предварительным данным, обследование показало ,что находка угрозы не представляла.

С 17:30 до 18:00 скоростной трамвай ходил в измененных границах. Так, со стороны “Ельшанки” составы разворачивались на “Европе Сити молл”, со стороны Тракторозаводского района шли до депо № 5.