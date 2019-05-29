В центре Волгограда остановили трамваи из-за подозрительной находки

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Происшествия 29.05.2019 19:17
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29.05.2019 19:17
Движение скоростных трамваев остановили сегодня вечером в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в “МЭТ”, причиной этого стало обнаружение подозрительного предмета у остановки ЦПКиО. Вагоновожатый сразу же сообщил о находке диспетчеру, затем информацию передали правоохранительным органам. По предварительным данным, обследование показало ,что находка угрозы не представляла.
С 17:30 до 18:00 скоростной трамвай ходил в измененных границах. Так, со стороны “Ельшанки” составы разворачивались на “Европе Сити молл”, со стороны Тракторозаводского района шли до депо № 5.
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