Происшествия
Главное

В центре Волгограда остановили трамваи из-за подозрительной находки

Происшествия 29.05.2019 19:17
558 0
29.05.2019 19:17


Движение скоростных трамваев остановили сегодня вечером в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в “МЭТ”, причиной этого стало обнаружение подозрительного предмета у остановки ЦПКиО. Вагоновожатый сразу же сообщил о находке диспетчеру, затем информацию  передали правоохранительным органам. По предварительным данным, обследование показало ,что находка угрозы не представляла.  
С 17:30 до 18:00 скоростной трамвай ходил в измененных границах. Так, со стороны  “Ельшанки” составы разворачивались на “Европе Сити молл”, со стороны Тракторозаводского района шли до депо № 5.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

Ирригаторы полости рта. Проконсультируйтесь со специалистом.
Популярное по теме
МВД: все сообщения о минировании ТРЦ в Волгограде оказались ложными
07.05.2019 17:29
12160 1
В Волгограде столкнулись маршрутка и "Яндекс Такси" , есть пострадавшие
03.05.2019 18:03
12478 0
В Волгограде сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)
15.05.2019 18:35
21273 16
Происшествия
29.05.2019 10:46
Происшествия 29.05.2019 10:46
1357 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 17:16
Происшествия 28.05.2019 17:16
9009 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 12:59
Происшествия 28.05.2019 12:59
2865 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 12:28
Происшествия 28.05.2019 12:28
1900 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 10:47
Происшествия 28.05.2019 10:47
1387 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 10:22
Происшествия 28.05.2019 10:22
921 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 10:15
Происшествия 28.05.2019 10:15
715 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.05.2019 09:50
Происшествия 28.05.2019 09:50
845 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.05.2019 15:04
Происшествия 27.05.2019 15:04
3547 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.05.2019 13:28
Происшествия 27.05.2019 13:28
2901 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.05.2019 09:37
Происшествия 27.05.2019 09:37
1207 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.05.2019 09:11
Происшествия 27.05.2019 09:11
3853 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.05.2019 10:13
Происшествия 26.05.2019 10:13
1699 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.05.2019 09:54
Происшествия 26.05.2019 09:54
17357 24 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.05.2019 06:46
Происшествия 26.05.2019 06:46
4937 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде напомнил о себе скандал с хищением денег при ремонте федерального памятника Смотреть фотографииCмотреть видео
19:17
В центре Волгограда остановили трамваи из-за подозрительной находки
16:59
Волгоградский облсуд оставил под арестом местного лидера «Свидетелей Иеговы»Смотреть фотографии
16:19
Во имя памяти и новой жизни: на месте взрыва дома в Волгограде расцвели розы Смотреть фотографииCмотреть видео
16:06
«Больше мяса, меньше хлеба»: меню волгоградцев немного изменилосьСмотреть фотографии
15:56
С зарплатой жителей Волгоградской области все хорошоСмотреть фотографии
15:42
Следователи разрешили исправить халтуру на памятнике федерального значения в Волгограде Смотреть фотографии
15:04
«БКС Премьер» откроет инвестиционный счет онлайн всем желающимСмотреть фотографии
14:57
Волгоград стал раем для пожирателей вязовСмотреть фотографии
14:38
У управляющей компании в Волгограде отобрали лицензию за бездельеСмотреть фотографии
13:46
Проблемный по экологии поселок Светлый Яр под Волгоградом возьмут в «кольцо»Смотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области уничтожили первый урожай коноплиСмотреть фотографии
12:26
В АО «КАУСТИК» подвели итоги корпоративной спартакиадыСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде «деятеля культуры» подозревают в многолетнем насилии над дочерьюСмотреть фотографии
11:43
В Волжском задержали двоих "спецов" широкого криминального профиляСмотреть фотографии
11:25
«Ростелеком»: обновленная набережная вдохновляетСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде пенсионер сам пострадал в ДТП и подставил под удар трех пассажировСмотреть фотографии
10:44
Клиентоцентричность, экспорт, digital-подход: ВОЛМА отмечает двойной юбилейСмотреть фотографии
10:26
Губернатор Волгоградской области увидит пруды «раздора»Смотреть фотографии
10:20
Волгограду вернули потерянный причалСмотреть фотографии
10:07
В Волгоградской области двух депутатов лишили полномочий за отсутствие декларацийСмотреть фотографии
09:01
В Волгограде добавили речных рейсов на остров СарпинскийСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102»ТВ: В Волгограде имидж маршруток упорно портят водители-нарушители Смотреть фотографииCмотреть видео
17:16
В жилом доме в Волгограде обрушился дымоходСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде УК попала на крупный штраф за работу без лицензииСмотреть фотографии
14:41
МегаФон представил новый сервис «ВидеоАналитика» для безопасности, торговли и управленияСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде строители баскетбольной арены беглого олигарха «выбивают» деньги в судеСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде мужчина несколько месяцев жил в доме с телом убитой супругиСмотреть фотографии
13:02
В Волгоградской области цены на бензин стали «ползучими»Смотреть фотографии
12:59
ДТП собрало пробку у "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 