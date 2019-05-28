18 детских команд сразятся в финале турнира «Будущее зависит от тебя» за путевку в летний футбольный лагерь ФК «Барселона»





В Сочи проходит финал XV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Турнир ежегодно проводится компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта РФ, Министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза.

Традиционно Соревнования проходили в три этапа. В феврале и марте более 4 000 ребят сыграли в отборочных матчах. С 11 по 26 апреля игры прошли в восьми регионах России и Таджикистане: Азове, Санкт-Петербурге, Туле, Москве, Волгограде, Владивостоке, Екатеринбурге, Барнауле и Душанбе. В каждом городе были определены призеры, которые получили право выхода в финальную стадию первенства.

Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба МегаФона, в Сочи для ребят будет организована насыщенная спортивная и культурно-образовательная программа, которая началась 27 мая с вечера знакомств. Во вторник 28 мая после торжественной церемонии открытия пройдут первые групповые игры и мастер-классы, затем юные футболисты отправятся на экскурсию, организованную неизменным партнером финальных игр Соревнований – тематическим парком развлечений «Сочи Парк». Вечером этого же дня состоится игра, где ребята познакомятся с профессиями спортивной индустрии.





Во второй игровой день после групповых матчей ребята впервые посетят легендарный стадион «Фишт». Сотрудники МегаФона подготовили для команд интересную программу, которая позволит узнать больше о деятельности компании и ее цифровых продуктах, игра «Цифровой мир начинается с тебя» пройдет 29 и 30 мая.

Финальные игры, награждение от партнеров и церемония закрытия состоятся в пятницу, 30 мая.

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак отметила:

«С каждым годом турнир «Будущее зависит от тебя» собирает все больше участников со всей страны, способствует их социализации и семейному устройству. В этом году мы впервые подготовили программу профориентации для участников. С ее помощью мы хотим обратить внимание ребят на весь спектр возможностей, которые есть в жизни и спорте.

Для нас важно на практике показать участникам проекта, какие навыки им пригодятся в дальнейшем. Я убеждена, что независимо от того, какое место заняла та или иная команда, каждый участник турнира – уже победитель, понимающий, что будущее зависит только от него самого!»





«Будущее зависит от тебя» — самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, направленный не только на их физическое развитие, но и на их социализацию и содействие семейному устройству. За 15 лет в нем приняли участие более 3,5 тысячи команд из 140 городов России. Фондом «Измени одну жизнь» было создано более 2740 видеоанкет об участниках турнира и более 630 из них обрели новую семью.

Главный приз турнира — путевка в футбольный лагерь ФК «Барселона» в Сочи с 25 июля по 03 августа. Победителей ждет 10 дней тренировок и теории по испанской методологии на современной базе на берегу Черного моря, 5-разовое спортивное питание, экскурсионная программа, спортивные развлечения, конкурсы и соревнования. На торжественном закрытии футболистам вручат именные игровые футболки и международный сертификат о прохождении школы. В лагере также будут работать кураторы-педагоги, которые подготовили для детей развивающую программу, направленную на командообразование, социальные навыки, общение и пр.







