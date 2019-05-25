



Четыре должностных лица комитета сельского хозяйства Волгоградской области вместе с его председателем Василием Ивановым, заместителем губернатора, оштрафованы на общую сумму в 120 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, каждый из чиновников заплатит по 30 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 7.32.4 КоАП РФ.

Напомним, в мае 2018 года комиссия облкомсельхоза нарушила правила предоставления рыбопромыслового участка № 264 и отказала в допуске к участию в конкурсе по надуманным основаниям предпринимателям, ранее осуществлявшим рыболовство. Отказывая в допуске в конкурсе предпринимателям, подавшим заявки, комиссия облкомсельхоза превысила свои полномочия, проверяя заявителей на соответствие нормам закона, не подлежащим проверке при проведении таких конкурсов. В связи с допущенным нарушением комиссии облкомсельхоза было выдано предписание о повторном рассмотрении незаконно не допущенных заявок. Не согласившись с решениями УФАС, облкомсельхоз обжаловал их, однако суды трёх инстанций поддержали антимонопольный орган.

Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал это резонансное дело: «Должностные лица, особенно уровня вице-губернатора области, не должны допускать таких грубых нарушений законодательства, но если нарушения были допущены, то виновные лица будут нести ответственность вне зависимости от уровня их должности».



