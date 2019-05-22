Из-под ног Родины-матери в Волгограде "уходят" плиты





Подрядчик приступил к завершающему этапу масштабной реставрации скульптуры "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". Сегодня на площадке у монумента кипит работа. Перед установкой лесов рабочие снимают дорогостоящие гранитные плиты с бетонного постамента монумента. На данный момент уже снято больше 50% гранитного облачения.





Плиты аккуратно складывают вблизи скульптуры. Установка лесов, по словам рабочих, начнется уже в ближайшие дни. Специалистам предстоит выполнить реставрационные работы поверхности 85-метровой скульптуры. Отметим, что необходимость проведения таких работ вызвана состоянием скульптуры, которая была построена более 50 лет назад. На поверхности монумента со временем образовались трещины, бетон начал отслаиваться и падать кусками на землю. В ходе реставрационных работ монумент будет очищен, обработан специальным раствором и законсервирован. Всего приведут в порядок 6,5 тысячи метров поверхности. На информационном стенде указано, что работы, которые проводятся по заказу Минкультуры РФ, завершатся в апреле 2020 года. Все это время, как ожидается, скульптура будет в лесах.





Подрядчиком работ являет АО "Гравзарубежстрой". Эта компания известна тем, что отремонтировала и отреставрировала объекты дипломатического корпуса более чем в 70 странах мира. В России компания занималась реставрацией таких объектов, как Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, Кремлевский Дворец Съездов, гостиница "Националь", Вознесенский кафедральный Собор в Новочеркасске, государственная Третьяковская галерея и др.

Напомним, скульптура "Родина-мать зовет!" автора Евгения Вучетича на момент создания являлась самым высоким в мире изваянием: ее высота — 52 метра, длина руки — 20 метров, длина меча — 33 метра. Общая высота скульптуры — 85 метров.



