



Невнимательный водитель пострадал вместе со своими пассажирами в аварии в Среднеахтубинском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ДТП случилось накануне около двух часов дня на автодороге “Краснослободск-Средняя Ахтуба”. По предварительным данным, 27-летний водитель “Chevrolet Niva” не выдержал положенную дистанцию, в результате авто въехало в ехавшую перед ним легковушку “Hyundai Elantra”. От удара при столкновении отечественный внедорожник опрокинулся в кювет. При этом травмы получил сам водитель “Нивы” и две его пассажирки - женщины 30 и 34 лет.