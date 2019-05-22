Суд обязал обезопасить девять улиц в Средней Ахтубе Волгоградской области





Администрацию городского поселения рабочего поселка Средняя Ахтуба обязали устранить дефекты и привести в соответствие с требованиями ГОСТ девять автомобильных дорог. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Среднеахтубинского районного суда, с требованием о соблюдении безопасности дорожного движения и содержания дорог обратился районный прокурор. В ходе совместной с сотрудниками ГИБДД проверки было установлено, что ряд автомобильных дорог местного значения не соответствуют требованиям безопасности. Так, на улицах Профсоюзная, Рабочая, Партизанская, Пугачевская, Бакинская, Степана Разина, Садовая, Макаренко и Сибирская обнаружено множество дефектов дорожного покрытия (просадки, неровности, выбоины и иные повреждения), затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной ПДД скоростью. Кроме того, на указанных автомобильных дорогах отсутствует горизонтальная дорожная разметка, а также дорожные знаки «Внимание дети!», что нарушает права несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья.

По мнению прокуратуры, данные обстоятельства свидетельствуют о том, что администрацией городского поселения не в полной мере выполняются требования действующего законодательства в сфере организации безопасности дорожного движения в Средней Ахтубе.

От администрации городского поселения поступило письменное заявление о признании иска. Решение суда должно быть исполнено в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу.



