Суд обязал обезопасить девять улиц в Средней Ахтубе Волгоградской области

Общество 20.05.2019 16:14
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20.05.2019 16:14
Администрацию городского поселения рабочего поселка Средняя Ахтуба обязали устранить дефекты и привести в соответствие с требованиями ГОСТ девять автомобильных дорог. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Среднеахтубинского районного суда, с требованием о соблюдении безопасности дорожного движения и содержания дорог обратился районный прокурор. В ходе совместной с сотрудниками ГИБДД проверки было установлено, что ряд автомобильных дорог местного значения не соответствуют требованиям безопасности. Так, на улицах Профсоюзная, Рабочая, Партизанская, Пугачевская, Бакинская, Степана Разина, Садовая, Макаренко и Сибирская обнаружено множество дефектов дорожного покрытия (просадки, неровности, выбоины и иные повреждения), затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной ПДД скоростью. Кроме того, на указанных автомобильных дорогах отсутствует горизонтальная дорожная разметка, а также дорожные знаки «Внимание дети!», что нарушает права несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья.
По мнению прокуратуры, данные обстоятельства свидетельствуют о том, что администрацией городского поселения не в полной мере выполняются требования действующего законодательства в сфере организации безопасности дорожного движения в Средней Ахтубе.
От администрации городского поселения поступило письменное заявление о признании иска. Решение суда должно быть исполнено в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу.
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