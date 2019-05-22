Общество

В Волгограде регоператор прибрался в частном секторе после публикации на «Высоте 102»

Общество 18.05.2019 15:11
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18.05.2019 15:11


Регоператор привел в порядок площадку в частном секторе Волгограда, где установлены мусорные контейнеры. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Управление отходами-Волгоград», компанией были приняты меры после обращения жителей Краснооктябрьского района, проживающих на улицах Весенняя и Ульянова. «График вывоза ТКО соблюдается в полном объеме. Очистка контейнерной площадки на данном участке производится по графику: евроконтейнеры – ежедневно, бункер для накопления КГО – три раза в неделю», - отчитались в ООО «Управление отходами-Волгоград».



Фото от 11 мая. 
Напомним, ИА «Высота 102» посвятило уже несколько публикаций ситуации с захламлением площадки и нерегулярным вывозом мусора на вышеперечисленных улицах. Жители неоднократно жаловались в ООО «Управление отходами-Волгоград» на антисанитарию в их частном секторе, однако регоператор не всегда реагировал на сигналы. По словам волгоградцев, это безобразие началось и продолжалось с нового года. Последние снимки, зафиксировавшие переполненные баки и разбросанный на земле мусор, были сделаны буквально неделю назад. 

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