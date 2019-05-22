«Ростелеком» покажет «Безопасный город» на IT-форуме





«Ростелеком» представит аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на XI Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС. Действующая система будет продемонстрирована на стенде компании в рамках выставки «Цифровые технологии для всех» 10–11 июня в Ханты-Мансийске, сообщает ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.

В декабре 2018 года была создана и переведена в опытную эксплуатацию региональная платформа опытного участка АПК «Безопасный город» с подключением Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города Ханты-Мансийска. Также начал работать центр обработки данных, создана сеть устройств комплексного мониторинга параметров окружающей среды, видеомониторинга и видеонаблюдения с использованием ситуационной видеоаналитики и функции распознавания лиц граждан.

АПК «Безопасный город» — это комплексная многоуровневая система обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности окружающей среды.

На основе единой интеграционной платформы объединены различные информационные системы мониторинга и реагирования. В их число входят комплексы систем автоматизации единого центра оперативного реагирования единых дежурно-диспетчерских служб, системы видеонаблюдения в местах массового нахождения людей, а также уже существующие элементы систем оповещения и видеонаблюдения, служба «112». АПК «Безопасный город» является крупным сегментом проекта «Умный город».



