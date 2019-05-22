В Волгограде после ЧП со сгоревшим автобусом внепланово проверяют весь общественный транспорт

Общество 16.05.2019 15:00
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16.05.2019 15:00
Внеплановые проверки всего общественного транспорта организованы в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, данные мероприятия по поручению муниципалитета проводятся в нагрузку к регулярным обследованиям.
Так, ежедневно осуществляется предрейсовый осмотр подвижного состава, ежемесячно – техническое обслуживание. Всего проверке подлежат свыше 500 единиц транспорта, из которых около 330 – автобусы, еще порядка 200 – трамваи и троллейбусы. Проверку всех механизмов, узлов и агрегатов в ночное время и межрейсовые промежутки проведут специалисты транспортных предприятий. Любые неисправности, в случае их выявления, в обязательном порядке будут устранены. Кроме того, водители и кондукторы проходят внеплановые инструктажи.
Напомним, 15 мая в Кировском районе Волгограда полностью сгорел автобус, следовавший по маршруту №55 из Красноармейского района в Советский. Водитель успел высадить всех пассажиров, после чего вспыхнул пожар.
Причиной возгорания автобуса «ЛИАЗ» мог стать обрыв маслопровода системы охлаждения. Об этом информагентству на условиях анонимности рассказал эксперт, знакомый с данной маркой транспортного средства.
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