В Волгограде после ЧП со сгоревшим автобусом внепланово проверяют весь общественный транспорт





Внеплановые проверки всего общественного транспорта организованы в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, данные мероприятия по поручению муниципалитета проводятся в нагрузку к регулярным обследованиям.

Так, ежедневно осуществляется предрейсовый осмотр подвижного состава, ежемесячно – техническое обслуживание. Всего проверке подлежат свыше 500 единиц транспорта, из которых около 330 – автобусы, еще порядка 200 – трамваи и троллейбусы. Проверку всех механизмов, узлов и агрегатов в ночное время и межрейсовые промежутки проведут специалисты транспортных предприятий. Любые неисправности, в случае их выявления, в обязательном порядке будут устранены. Кроме того, водители и кондукторы проходят внеплановые инструктажи.

Напомним, 15 мая в Кировском районе Волгограда полностью сгорел автобус , следовавший по маршруту №55 из Красноармейского района в Советский. Водитель успел высадить всех пассажиров, после чего вспыхнул пожар.