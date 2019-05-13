В центре Волгограда поменяют движение

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Общество 13.05.2019 12:33
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13.05.2019 12:33
С 3 июня на участке улицы Чуйкова от улицы Комсомольской до улицы Краснознаменской в Центральном районе Волгограда начнет действовать односторонний режим движения автотранспорта в направлении улицы Краснознаменской. Внедрение схемы проезда, исключающей встречный разъезд автотранспорта, позволит повысить уровень безопасности на территории, прилегающей к Центральной набережной. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.
В ближайшее время на участке начнется установка соответствующих дорожных знаков, которые до момента изменения схемы проезда будут закрыты. Накануне начала действия новой схемы будет также проведен демонтаж неактуальных знаков дорожного регулирования. Все изменения в дорожной схеме в части соблюдения всех требований и нормативов безопасности дорожного движения согласованы с городским отделом ГИБДД.
Решение о введении режима одностороннего движения на улице Чуйкова направлено на повышение безопасности и пропускной способности данного участка улично-дорожной сети. Кроме того, такая схема позволит эффективнее работать дорожной уборочной технике.
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