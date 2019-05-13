Общество

В Волгограде назвали причину крупного пожара в компании по переработке пластика

Общество 13.05.2019 09:05
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13.05.2019 09:05


Названа предварительная причина возникновения пожара на территории компании по переработке пластика в Краснооктябрьском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации печи. Напомним, крупный пожар произошел накануне около восьми часов вечера. Его площадь составила примерно полторы тысячи квадратных метров.

 По словам хозяина дома и руководителя фирмы Романа Себекина, его мама собиралась затопить баню, но огонь охватил постройку.  Затем пламя перекинулось на дрова, после чего пожар подобрался к месту где складировали пластик, во дворе был пункт по его приему, и перекинулся на двухэтажный дом. В доме жила семья Романа Себекина и находился эко-офис компании. 
Для укрощения огня потребовались усилия более чем 60 человек и 25 единиц техники. На месте работали расчеты шести пожарно-спасательных частей: №1, №2, №3, №12, №15 и №20. На тушение пожара ушло около четырех часов.

По сведениям информагентства, ожоги получила 64-летняя женщина, но от госпитализации она отказалась. 
Высокий столб дыма, поднявшийся выше Мамаева кургана, был заметен из нескольких районов города.

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