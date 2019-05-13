В Волгограде назвали причину крупного пожара в компании по переработке пластика

Названа предварительная причина возникновения пожара на территории компании по переработке пластика в Краснооктябрьском районе. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации печи. Напомним, крупный пожар произошел накануне около восьми часов вечера. Его площадь составила примерно полторы тысячи квадратных метров.
По словам хозяина дома и руководителя фирмы Романа Себекина, его мама собиралась затопить баню, но огонь охватил постройку. Затем пламя перекинулось на дрова, после чего пожар подобрался к месту где складировали пластик, во дворе был пункт по его приему, и перекинулся на двухэтажный дом. В доме жила семья Романа Себекина и находился эко-офис компании.