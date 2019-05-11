Житель Волжского получил ожоги при приготовлении ужина

Происшествия 11.05.2019 09:57
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11.05.2019 09:57
Пытаясь приготовить себе ужин, волжанин оказался в больнице. Как сообщили сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, ЧП случилось минувшей ночью на улице Энгельса. Сигнал о пожаре в пятиэтажном жилом доме поступил на пульт дежурного в 22:52. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №13. Оказалось, что на плите в кухне одной из квартир загорелась пища. По предварительным данным, пострадал хозяин жилища. Наиболее вероятной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости их строгого соблюдения.
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