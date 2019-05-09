В Волгограде все готово к праздничному салюту

Общество 09.05.2019 20:00
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09.05.2019 20:00
В Волгограде закончились последние приготовления к праздничному салюту. Как сообщает ИА «Высота 102», орудия, из которых будут произведены залпы, расположились напротив Царицынской водокачки. Дула пушек направлены на левый берег Волги.
Напомним, салют в честь Дня победы прогремит сегодня в 22-00.
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