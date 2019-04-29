"Нас опять обманули!": волгоградцы не дождались открытия переезда на Тулака

Общество 29.04.2019 16:43
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29.04.2019 16:43
Жителей Нижней Ельшанки Волгограда снова обманули. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, неоднократно переносимый срок открытия переезда для автотранспорта на Тулака, который закрылся в конце прошлого года, вновь сорван. «Сначала обещали к новому году, потом – к 1 марта, последнюю дату в РЖД называли 27 апреля. Сегодня, 29 апреля ничего не изменилось – переезд закрыт», - возмущаются волгоградцы.
По словам горожан, вот уже какой месяц они отрезаны от микрорайона Тулака, где находятся школы, детские сады, магазины и административные учреждения. Людям приходится добираться до микрорайона на машинах в объезд, через оживленную Вторую продольную. Или идти с детьми пешком по проезжей и неосвещенной дороге, ведь никакой общественный транспорт здесь не ходит. Мелкий бизнес в виде магазинчиков, пунктов проката и ремонтных мастерских испытывает такие же проблемы, в результате происходит удорожание услуг. Но больше всего, говорят волгоградцы, им обидно, что их обманывают.
«Никаких работ мы здесь не наблюдаем, такое ощущение, что переезд не собираются открывать, а нас просто водят за нос. Мы звонили на железную дорогу, нам сказали, что этот переезд – экономически невыгоден. А люди тоже экономически невыгодны в нашей стране?», - негодуют горожане.
ИА «Высота 102» обратилось за комментарием в пресс-службу Приволжской железной дороги с просьбой прояснить ситуацию. Ответ ведомства будет опубликован.
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