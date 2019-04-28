







В Волгограде православные прошли Крестным ходом в день празднования Пасхи. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», шествие, в котором, по предварительным данным, приняли участие 3,5 тысяч человек, началось в 17.00 от Свято-Духова мужского монастыря и от храма Всех Русских Святых. Жители и гости Волгограда прошли по улицам Чуйкова, Рокоссовского и Кубанской. Соединились колонны на Площади Павших борцов, где митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор сослужил Великую вечерню.

Кульминацией праздника стала встреча Благодатного огня, который сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Каждый молящийся смог получить его частичку — зажечь свечу или лампаду. Уже сегодня ночью святыня будет передана в церкви города и области.























































































