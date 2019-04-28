Общество

В Волгограде с православными поделились частичкой Благодатного огня из Иерусалима (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 28.04.2019 20:07
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28.04.2019 20:07



В Волгограде православные прошли Крестным ходом в день празднования Пасхи. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102»,  шествие, в котором, по предварительным данным, приняли участие 3,5 тысяч человек,   началось  в 17.00 от Свято-Духова мужского монастыря и от храма Всех Русских Святых.  Жители и гости Волгограда прошли по улицам Чуйкова, Рокоссовского и Кубанской. Соединились колонны на Площади Павших борцов, где митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор сослужил Великую вечерню. 
Кульминацией праздника стала встреча Благодатного огня, который сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Каждый молящийся смог получить его частичку — зажечь свечу или лампаду. Уже сегодня ночью святыня будет передана в церкви города и области. 






















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