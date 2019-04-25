Общество 25.04.2019 14:44
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25.04.2019 14:44
Арбитражный суд Волгоградской области прекратил производство по иску предпринимателя Романа Пискунова к региональному отделению партии «Единая Россия». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, размещенные на сайте суда, бизнесмен отказался от претензий к партии, заключив мировое соглашение с администрацией Жирновского района Волгоградской области, которая также фигурировала в качестве ответчика. Теперь по условиям мирового соглашения районные власти выплатят предпринимателю 1 миллион 362 тысячи 550 рублей в качестве возмещения ущерба. Сумма будет выплачена частями – по 170 тысяч рублей ежемесячно до конца этого года.
Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», индивидуальный предприниматель потребовал от регионального отделения «Единой России» и администрации Жирновского района Волгоградской области в счет возмещения ущерба 1 миллион 870 тысяч рублей. В такую сумму Роман Пискунов оценил последствия затопления в помещении, где у него располагается магазин. Роман Пискунов арендовал подвал в здании ЗАГСа на ул. Матросова, 40 в Жирновске, где также находится и районное отделение «Единой России» для магазина. Но однажды в офисе «ЕР» случился потоп, причиной которого было названо попадание влаги в центральную систему отопления. В результате часть товара, принадлежащего Роману Пискунова, оказалась испорчена. Так как помещение для «Единой России» выделила администрация Жирновского района, то предприниматель предъявил счет, помимо партии власти, еще и чиновникам.
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