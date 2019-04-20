Происшествия

В Волгограде рядом с храмом святого Иоанна Кронштадтского вспыхнул пожар

Происшествия 20.04.2019 08:54
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20.04.2019 08:54


Пожар вспыхнул сегодня утром в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как  рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании на улице Туманяна поступило в 5 часов утра. На место прибыли расчеты пожарно-спасательных частей №1 и №2. Оказалось, что огонь охватил кровлю одноэтажного строения. К 6 часам утра пламя потушили. При пожаре никто не пострадал. По сведениям информагентства, ЧП случилось на территории  храма святого Праведного Иоанна Кронштадтского. Но сам храм от огня не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной пожара.
Сотрудники МЧС напоминают, что необходимо соблюдать все меры предосторожности при обращении с огнем.
Фото: Александр Мирошников

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