



В условиях реформы государственной медицинской системы доступ к онлайн сервисам медицинского консультирования едва ли не единственная альтернатива многочасовым очередям или ожиданию даты приема по записи. Вот уже два года возможности телемедицины доступны жителям Волгограда – сотрудникам предприятий города, в соцпакет которых входит программа ДМС компании «Ренессанс страхование». В результате персонал уже ста десяти предприятий города активно пользуется преимуществами новых технологий, сообщали ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

«Услуги телемедицины включены в договоры добровольного медицинского страхования более, чем у тысячи наших застрахованных в Волгограде, — говорит директор волгоградского филиала Группы «Ренессанс страхование» Ольга Бушева. — Cпрос на такие услуги быстро растет, число консультаций увеличивается на 10-15 % ежемесячно».

Два года назад Группа «Ренессанс страхование» первой среди российских страховых компаний бесплатно включила он-лайн услуги в программы добровольного медицинского страхования. И не пожалела. Только по итогам 2018 года объем бизнеса компании по ДМС увеличился на 20%.

Накопленный опыт уже позволяет анализировать статистику обращений. Так, в Волгограде средний возраст пользователей приложения с услугами телемедицины и обратившихся в компанию составляет 32 года. 43% обращений связаны с острыми состояниями. Каждый 3-й — воспользовался медицинскими онлайн консультациями два и более раз. Из всех обращений 95% составляют вопросы к терапевту, 5% — к узким специалистам: гинекологу и дерматологу, ЛОРу и травматологу.

«Спрос на телемедицину в России диктуется теми же причинами, что и во всем мире, —комментирует Ольга Бушуева. — Для отдаленных регионов — это затрудненный доступ к классическому приему в клинике (далеко ехать, или неудобен график работы), а для крупных городов — удобство дистанционной консультации в наиболее подходящем для пациента месте и в наиболее удобное время».

Оценив преимущества телемедицины, компания решила не ограничиваться корпоративными программами и включила круглосуточные онлайн консультации в условия полиса страхования от клещевого энцефалита для частных клиентов. Помимо медицинских услуг по диагностике и лечению на 500 тысяч рублей в страховое покрытие входят круглосуточная онлайн-консультация по вопросам профилактики, диагностики и лечения клещевых инфекций, а также реабилитационно-восстановительное лечение по медицинским показаниям. Традиционно страховка покрывает лабораторное исследование клеща и экстренную серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином. Программа «Антиклещ» с онлайн консультацией действует во всех эндемичных регионах России.