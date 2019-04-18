



Отменен режим повышенной готовности, введенный в Волгоградской области с 11 марта текущего года, в связи с напряженной паводковой обстановкой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление главы региона, режим повышенной готовности снят в связи с устранением обстоятельств, связанных с его введением.

Напомним, что несмотря на неблагоприятные прогнозы, сильного паводка в Волгоградской области этой весной не случилось - ситуация стабильная и находится под контролем. Чуть хуже обстоят дела в соседней Саратовской области. Там из берегов вышла река Медведица. Превышение уровня воды зафиксировано в г. Аткарск и в Лысогорском районе области.

На фото: паводок 2018 года в Волгоградской области