В Волгограде наладилось речное сообщение с островом Сарпинским

Общество 18.04.2019 09:05
224 6
18.04.2019 09:05
Речное сообщение с островом Сарпинским, прерванное накануне вечером непогодой, сегодня полностью восстановлено. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, маршруты всех теплоходов работают по расписанию. С утра речные трамвайчики уже совершили четыре утренних рейса по направлениям “Тулака-Сарпинский” и “Обувная - Сарпинский”.
Напомним, накануне сообщение с островом Сарпинским прервал сильный ветер. Были отменены четыре вечерних рейса, связывающих остров с городом.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
77644 0
20.03.2019 20:02
44008 8
30.03.2019 18:46
40172 0
В Волгоградской области отменен режим повышенной готовности, введенный к паводку18.04.2019 10:51
Чиновники под Волгоградом отдали предпринимателю 122 га земли без торгов18.04.2019 09:48
Долги по зарплате в Волгоградской области беспокоят министра РФ17.04.2019 18:38
В Волгограде сильный ветер прервал сообщение с островом Сарпинским17.04.2019 17:30
Штормовое усиление ветра ожидается в Волгоградской области17.04.2019 15:46
В Волгограде обломившееся дерево остановило движение скоростных трамваев17.04.2019 15:02
60 тысяч рублей за минуту: в Волгограде готовятся к победному фейерверку17.04.2019 14:09
Обманутые дольщики из Волгограда встали с пикетом у администрации президента в Москве17.04.2019 13:04
В Волгограде квартиры многоэтажки залило потоками дождя из-за бездействия УК17.04.2019 12:38
В Волгограде директор школы «Воскресение» за приобщение детей к прекрасному получила награду17.04.2019 12:14
Жителям аварийных домов в Волгограде предложат варианты расселения17.04.2019 11:49
В Волжском мать-пьяница бросила на даче двоих больных детей17.04.2019 11:49
Волонтёры волгоградского «КАУСТИКа» увеличили «зелёную территорию» Заканалья17.04.2019 09:43
Денег нет, но вы терпите: как в Волгограде работодатели экономят на сотрудниках16.04.2019 20:37
Волгоградские полицейские культурно отдохнули в юбилей16.04.2019 17:36
Реклама