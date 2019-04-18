В Волгограде наладилось речное сообщение с островом Сарпинским





Речное сообщение с островом Сарпинским, прерванное накануне вечером непогодой, сегодня полностью восстановлено. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, маршруты всех теплоходов работают по расписанию. С утра речные трамвайчики уже совершили четыре утренних рейса по направлениям “Тулака-Сарпинский” и “Обувная - Сарпинский”.

Напомним, накануне сообщение с островом Сарпинским прервал сильный ветер. Были отменены четыре вечерних рейса, связывающих остров с городом.