Пенсионерка из Волгограда перевела мошеннику за чудодейственное белье 200 тысяч рублей





Пожилая волгоградка, пожелавшая разом излечиться от всех хворей, лишилась крупной суммы. Как рассказали ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, 84-летняя жительница Тракторозаводского района сообщила в полицию о том, что стала жертвой телефонного мошенника. Женщина рассказала, что ей на городской телефон позвонил неизвестный и предложил купить нательное белье с лечебным эффектом. По словам незнакомца, оно обладало поистине “чудодейственными” свойствами. Правда стоило оно всего 216 тысяч рублей. Чтобы не быть обманутой, пенсионерка напрямую спросила у продавца - не мошенник ли он, в ответ собеседник заверил ее, что он не обманщик. Пенсионерка перевела деньги на банковскую карту продавца и стала ждать заказа. И лишь не получив заказ, волгоградка обратилась к стражам порядка. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленника.

Сотрудники МВД призывают волгоградцев не доверять звонкам с сомнительными предложениями и не переводить незнакомцам свои деньги.