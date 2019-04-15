Общество

В Волгограде не все таксисты поддержали объявленную накануне забастовку

Общество 15.04.2019 10:38
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15.04.2019 10:38


Вызвать такси по мобильному приложению в Волгограде сегодня вполне возможно, несмотря на распространенную накануне информацию о забастовке водителей, сообщает ИА "Высота 102".  
Уехать, к примеру, с ул. Краснознаменской на ул. Ангарскую сегодня утром не составило труда - мобильное приложение сервиса "Яндекс.Такси" показало несколько машин, находящихся поблизости. Заказ был принят и выполнен. 
Отметим, что накануне некоторые таксисты заявляли, что до обеда в понедельник, 15 апреля, будут бойкотировать заказы и не выходить на линию в знак протеста против низких тарифов и высокой комиссии популярного в России сервиса заказа такси. Отмечалось, что акции пройдут во многих городах РФ, в том числе и в Волгограде.

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