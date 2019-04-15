Общество 15.04.2019 10:38
3531 33
15.04.2019 10:38
Вызвать такси по мобильному приложению в Волгограде сегодня вполне возможно, несмотря на распространенную накануне информацию о забастовке водителей, сообщает ИА "Высота 102".
Уехать, к примеру, с ул. Краснознаменской на ул. Ангарскую сегодня утром не составило труда - мобильное приложение сервиса "Яндекс.Такси" показало несколько машин, находящихся поблизости. Заказ был принят и выполнен.
Отметим, что накануне некоторые таксисты заявляли, что до обеда в понедельник, 15 апреля, будут бойкотировать заказы и не выходить на линию в знак протеста против низких тарифов и высокой комиссии популярного в России сервиса заказа такси. Отмечалось, что акции пройдут во многих городах РФ, в том числе и в Волгограде.
Реклама
Популярное по теме
06.04.2019 21:07
76388 0
20.03.2019 20:02
43759 8
30.03.2019 18:46
39788 0
В Волгоградской области чиновников призвали подежурить в период напряженной пожароопасной обстановки15.04.2019 12:19
Волгоградский «КАУСТИК» открыл артистам «Царицынской оперы» новые творческие возможности15.04.2019 11:14
В Волгограде студенты из Китая и Вьетнама спасли бездомного пса15.04.2019 07:26
«Нам затыкают рот»: в Волгоградской области чиновник подал в суд за клевету на учительницу после жалобы14.04.2019 15:44
В Волгограде активисты ОНФ помыли дороги шампунем (ФОТОРЕПОРТАЖ)14.04.2019 12:30
В Волгограде уничтожили найденную у детской площадки опасную мину времен ВОВ13.04.2019 15:33
На общегородской субботник в Волгограде вышли 5 тысяч человек13.04.2019 14:50
«Не взяли на вооружение»: пожарным в Волгоградской области нечем тушить13.04.2019 11:43
В селе Волгоградской области запретили пить воду из-за опасных бактерий13.04.2019 06:00
В волгоградском кооперативе беглого экс-депутата Госдумы ввели процедуру банкротства12.04.2019 16:36
«Волгоградское гетто»: жильцы аварийного дома в окружении развалин мечтают о переселении12.04.2019 13:15
Сотни нарушений вскрыла в Волгоградской области прокуратура в ходе "лекарственной" проверки12.04.2019 12:55
В Волгограде ищут подрядчиков для сноса многоквартирных домов-самостроев12.04.2019 11:09
Волгоградцев предупредили, где сегодня будет гореть12.04.2019 10:11
Замминистра МВД представил нового начальника ГСУ МВД по Волгоградской области11.04.2019 21:29
Реклама