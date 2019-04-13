Общество

В Волгограде уничтожили найденную у детской площадки опасную мину времен ВОВ

Общество 13.04.2019 15:33
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13.04.2019 15:33


Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, обезвредили и уничтожили снаряд, накануне
найденный в Волгограде возле детской площадки, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы ЮВО, опасная находка была обнаружена неподалеку от жилого комплекса в Дзержинском районе. Специалистами группы разминирования находка была классифицирована как 76-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны. Так как мина оказалась опасной для транспортировки, саперы извлекли ее, перенесли на безопасное расстояние и уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

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