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Происшествия 12.04.2019 10:21
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12.04.2019 10:21
Пожилая женщина попала под колеса авто в Дзержинском районе. Как сегодня рассказали ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, дорожное происшествие случилось накануне утром на улице Ангарской. По предварительным данным, 72-летняя волгоградка переходила дорогу на красный. В тот момент ее сбил “Mercedes Benz”. За рулем иномарки находился 22-летний молодой человек. После аварии он сам отвез пострадавшую в больницу.
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